В препарате от изжоги Zantac обнаружили канцероген, вызывающий рак

В лекарстве есть соединение под названием NDMA, или диметилнитрозамин.

Специалисты из управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) нашли в одном популярном препарате от изжоги небольшие уровни химического вещества, которые могут вызвать рак. Об этом ученые сообщили в официальном отчете.

Канцерогенный агент найден в препарате Zantac, более известном как Ранитидин. В лекарстве есть соединение под названием NDMA, или диметилнитрозамин. Однако, его количество не превышает уровни, которые есть и в обычных продуктах питания.

Тем не менее, специалисты подчеркнули, что FDA не призывает немедленно отказаться от приема Ранитидина. Перед этим необходимо посоветоваться с врачом и найти другой вариант лечения.

Ранее Нюта Федермессер cообщила о закупке зарубежных препаратов для больных детей.

Видео: АТН: новости Беларуси и мира