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В препарате от изжоги Zantac обнаружили канцероген, вызывающий рак

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В лекарстве есть соединение под названием NDMA, или диметилнитрозамин.

Специалисты из управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) нашли в одном популярном препарате от изжоги небольшие уровни химического вещества, которые могут вызвать рак. Об этом ученые сообщили в официальном отчете.

Канцерогенный агент найден в препарате Zantac, более известном как Ранитидин. В лекарстве есть соединение под названием NDMA, или диметилнитрозамин. Однако, его количество не превышает уровни, которые есть и в обычных продуктах питания.

Тем не менее, специалисты подчеркнули, что FDA не призывает немедленно отказаться от приема Ранитидина. Перед этим необходимо посоветоваться с врачом и найти другой вариант лечения.

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Теги: изжога, лекарства, онкология, рак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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