В правящей партии Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева

Мамука Мдинарадзе обвинил политика в использовании в роликах технологии дипфейка.

В правящей партии Грузии заявили, что Михаил Саакашвили не выезжал из Киева. Такое заявление журналистам на брифинге сделал секретарь политического движения "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". По информации от специалиста, выложенные экс-президентом ролики на самом деле сделаны при помощи использования такой технологии как дипфейк и монтажа.

Нельзя об этом серьезно говорить, неужели вы в это поверили... У нас есть конкретная информация, что этот гражданин не выезжал из Украины, он прячется там, чтобы для всех создать иллюзию о якобы нахождении в Грузии. Мамука Мдинарадзе, секретарь партии

Напомним, что на своей странице на Facebook Михаил Саакашвили поделился с подписчиками видеообращением о том, что сейчас находится на территории грузинского города Батуми. Ролик снят в темное время суток. На фоне можно увидеть море и здания, напоминающие те, что есть в городе. Политик призвал сторонников собраться в Тбилиси на площади Свободы 2 и 3 октября. В МВД Грузии ранее уведомили о том, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию спустя восемь лет.

Фото и видео: Facebook / მამუკა მდინარაძე / Mamuka Mdinaradze