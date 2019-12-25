В популярных приложениях по всему миру произошел сбой

Практически одновременно перестали работать Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder и др.

В ряде популярных приложений по всему миру произошел сбой. Практически одновременно перестали работать Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, iTunes и др. Сбои зафиксировал сервис Downdetector.

Более 600 человек по всему миру заявили о проблемах в работе приложения Viber. 71% пользователей пожаловались на отсутствие соединения с интернетом, 24% - не смогли авторизоваться, у 4% - не получилось отправить сообщения. С похожими проблемами столкнулись пользователи приложения для романтических знакомств Tinder. 66% пользователей Instagram не смогли обновить новостную ленту.

В настоящее время причина массового сбоя в приложениях не установлена. По одной из версий, проблема может быть связана с Facebook SDK, которая встраивается во многие крупные приложения для аналитики и продвижения таргетированной рекламы. В свою очередь в компании Facebook не подтвердили этот домысел, заявив, что рассматривают жалобы и разбираются в ситуации.

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