В поправки к бюджету Петербурга на 2020 год включены расходы на транспортную реформу

В поправках на реформу предусмотрено выделение 11,22 миллиардов рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправки к проекту бюджета города на 2020 год. В числе поправок оказались расходы на транспортную реформу. Об этом сообщил "Коммерсант".

В поправках на реформу предусмотрено выделение 11,22 миллиардов рублей. Однако, данная сумма выделена формально, так как формат реформы, детали расчета, тарифы еще только обсуждаются в городской администрации.

Напомним, реформа городского транспорта сократит почти 300 коммерческих маршрутов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Фото: Piter.TV