В ходе обысков ее квартиры обнаружено 139 свертков.

В подмосковной Шатуре задержали женщину, прятавшую в детской кровати свертки с метадоном. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 33-летняя жительница поселка Туголесский Бор взяла запрещенные вещества из тайника-закладки по координатам, указанным ей куратором. Злоумышленница собиралась сбыть наркотики на территории Подмосковья. В ходе обысков ее квартиры обнаружено 139 свертков. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Пензе задержали наркокурьера, перевозившего около 4 кг "синтетики".

Видео: Telegram / МВД МЕДИА