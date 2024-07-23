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В Пензе задержали наркокурьера, перевозившего около 4 кг "синтетики"

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Партию запрещенного вещества задержанный забрал в столичном регионе по указанию неустановленного куратора.

В Пензе задержали наркокурьера, перевозившего около 4 кг "синтетики". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, сотрудники ДПС остановили иномарку на автодороге в Нижнеломовском районе. В ходе досмотра в тайнике, оборудованном под днищем в задней части автомобиля, полицейские обнаружили и изъяли четыре полимерных свертка с N-метилэфедроном. Партию запрещенного вещества задержанный забрал в столичном регионе по указанию неустановленного куратора. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае предстанет перед судом мошенник, забравший рубли и валюту у пенсионерок.

Видео: УМВД по Пензенской области

Теги: наркокурьер, пенза, сбыт наркотиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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