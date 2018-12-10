В "Солнечном" пансионате из окна выпал 7-летний мальчик

По предварительным данным, мальчик выпал с окна второго этажа по недосмотру матери 1976 года рождения.

По недосмотру матери семилетний мальчик выпал из окна второго этажа в петербургском пансионате "Солнечное". Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Телефонограмма в отделение полиции поступила 20 марта в десять часов вечера из Детской больницы №2. В телефонограмме говорилось о том, что 20 марта в шесть часов вечера из "Солнечного" пансионата с травмами, характерными для падения с высоты, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2012 года рождения.

По предварительным данным, мальчик выпал с окна второго этажа по недосмотру матери 1976 года рождения.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​