В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В партии Владимира Зеленского согласовали кандидата на пост премьер-министра. Голоса представителей "Слуги народа" отданы за Дениса Шмыгаля. Сейчас чиновник занимает должность вице-премьера и министра развития общин и территорий. Об этом заявила депутат Галина Янченко "ТАССу".
Она сообщила, что фракция приняла решение во вторник 3 марта во время заседания. Потенциальный состав кабинета министров будет составляться совместно с президентом. Его планируют представить общественности 4 марта.
Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что парламент получил заявление Алексея Гончарука об отставке. Еще в январе 2020 года чиновник подавал прошение из-за компрометирующей аудиозаписи, на которой он нелестно высказывается в адрес способностей Зеленского.
Ранее на Украине будет новый премьер из-за недовольства олигарха.
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