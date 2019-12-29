В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

Место может получить действующий вице-премьер.

В партии Владимира Зеленского согласовали кандидата на пост премьер-министра. Голоса представителей "Слуги народа" отданы за Дениса Шмыгаля. Сейчас чиновник занимает должность вице-премьера и министра развития общин и территорий. Об этом заявила депутат Галина Янченко "ТАССу".

Она сообщила, что фракция приняла решение во вторник 3 марта во время заседания. Потенциальный состав кабинета министров будет составляться совместно с президентом. Его планируют представить общественности 4 марта.

Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что парламент получил заявление Алексея Гончарука об отставке. Еще в январе 2020 года чиновник подавал прошение из-за компрометирующей аудиозаписи, на которой он нелестно высказывается в адрес способностей Зеленского.

Ранее на Украине будет новый премьер из-за недовольства олигарха.

