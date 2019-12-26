В партии Зеленского хотят пересмотреть госзакон о языке

Об этом в интервью изданию "Главком" заявил депутат "Слуги народа" Александр Ткаченко.

На Украине намерены провести ревизию закона о государственном языке. Как заявил в интервью глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, действующий закон вызывает много рисков для украинского общества.

Для этого в партии намерены провести национальный круглый стол по вопросу государственного языка, что помогло бы найти компромиссный подход по этому вопросу. Ткаченко заявил, что общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора на эту тему.

Ранее мы сообщали, что на Украине разгорелся скандал из-за того, что педиатр в Киевской области отказалась говорить с пациенткой и ее мамой на государственном языке.

Видео: Youtube / НАШЕ МІСТО Білгород-Дністровський