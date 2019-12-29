В Петербурге избили главного редактора "Агентства политических новостей"

На журналиста напали двое неизвестных в парадной дома.

Во вторник, 3 марта, в полицию Петербурга обратился главный редактор интернет-издания "Агентство политических новостей" и заявил об избиении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, двое неизвестных напали на него в парадной дома на Пискаревском проспекте. Незнакомцы избили журналиста, а затем скрылись с места происшествия.

После случившегося мужчина обратился в травмпункт поликлиники №120, где зафиксировал побои. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей лица, грудной клетки, ссадины носа и верхней губы. В удовлетворительном состоянии журналиста отпустили домой.

Потерпевший смог описать нападающих. Им на вид 35-40 лет, у одного была русая борода средней длины, одет в темную одежду. С места происшествия были изъяты следы пальцев рук, следы обуви и металлический фрагмент цилиндрической формы, обернутый изолентой. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что неизвестные избили повара в Ломоносовском районе Ленобласти.

Фото: Piter.TV