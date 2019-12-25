В отношении таксиста, ударившего муниципального депутата из Купчино, возбудили уголовное дело

На период расследования аккаунт водителя в "Ситимобиле" будет заблокирован.

Таксист стал фигурантом уголовного дела после конфликта с главой МО №72 в Купчино. Мужчина разбил нос Павлу Швецу. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти, узнал Piter.TV.

Ситуация произошла 27 декабря у дома №20/4 на Софийской улице. Таксисту не понравилось, что Швец сделал ему замечание из-за неправильной парковки и нанес удар. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в отделение. Нарушитель является гражданином другой страны, в Россию приехал 2 года назад. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Случай прокомментировали в компании "Ситимобил".

Фото: Павел Швец