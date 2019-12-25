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В отношении таксиста, ударившего муниципального депутата из Купчино, возбудили уголовное дело
Сегодня, 9:11
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В отношении таксиста, ударившего муниципального депутата из Купчино, возбудили уголовное дело

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На период расследования аккаунт водителя в "Ситимобиле" будет заблокирован.

Таксист стал фигурантом уголовного дела после конфликта с главой МО №72 в Купчино. Мужчина разбил нос Павлу Швецу. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти, узнал Piter.TV.

Ситуация произошла 27 декабря у дома №20/4 на Софийской улице. Таксисту не понравилось, что Швец сделал ему замечание из-за неправильной парковки и нанес удар. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в отделение. Нарушитель является гражданином другой страны, в Россию приехал 2 года назад. Теперь он находится под подпиской о невыезде. 

Случай прокомментировали в компании "Ситимобил". 

Фото: Павел Швец

Теги: муниципальный депутат, таксист, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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