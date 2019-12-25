В "Ситимобиле" прокомментировали конфликт между таксистом и главой муниципалитета Павлом Швецом

В компании уже знают об инциденте и начали проверку.

Вечером 27 декабря на Софийской улице таксист ударил по лицу главу МО №72 в Купчино Павла Швеца. Как рассказали Piter.TV в пресс-службе сервиса заказа такси "Ситимобил", в компании уже знают об инциденте и начали проверку.

Ситуация недопустимая! Как только мы получили информацию об этом инциденте, сразу же начали разбираться в произошедшем. Водитель заблокирован в нашем сервисе До выяснения обстоятельств произошедшего. Ситимобил окажет все необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента. пресс-служба "Ситимобил"

В пресс-службе рассказали, что "водители не являются сотрудниками компании Ситимобил, они сотрудничают через таксопарки-партнеры".

Такое поведение недопустимо для партнера нашего сервиса, подобный инцидент может стать причиной блокировки водителя без права на восстановление. пресс-служба "Ситимобил"

Теперь муниципальный депутат ждет результатов обследования. Он находится в больнице.

Фото: Piter.TV