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В "Ситимобиле" прокомментировали конфликт между таксистом и главой муниципалитета Павлом Швецом
Сегодня, 18:45
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В "Ситимобиле" прокомментировали конфликт между таксистом и главой муниципалитета Павлом Швецом

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В компании уже знают об инциденте и начали проверку. 

Вечером 27 декабря на Софийской улице таксист ударил по лицу главу МО №72 в Купчино Павла Швеца. Как рассказали Piter.TV в пресс-службе сервиса заказа такси "Ситимобил", в компании уже знают об инциденте и начали проверку. 

Ситуация недопустимая! Как только мы получили информацию об этом инциденте, сразу же начали разбираться в произошедшем. Водитель заблокирован в нашем сервисе До выяснения обстоятельств произошедшего. Ситимобил окажет все необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.

пресс-служба "Ситимобил"

В пресс-службе рассказали, что "водители не являются сотрудниками компании Ситимобил, они сотрудничают через таксопарки-партнеры". 

Такое поведение недопустимо для партнера нашего сервиса, подобный инцидент может стать причиной блокировки водителя без права на восстановление.

пресс-служба "Ситимобил"

Теперь муниципальный депутат ждет результатов обследования. Он находится в больнице.

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, ситимобил
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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