В отеле Барселоны произошел взрыв

В результате инцидента никто не пострадал.

В отеле Барселоны Petit Palace прогремел сильный взрыв. Об этом информирует испанская ежедневная газета El Periodico.

Инцидент произошел 16 августа. Сообщается, что после ЧП из здания были эвакуированы постояльцы и персонал отеля. Информации о погибших и пострадавших нет. Ущерб зданию также не был нанесен.

Согласно информации местной полиции в Twitter, версия о совершении в здании террористического акта исключается. По предварительным данным, вблизи здания могли взорваться пиротехнические изделия, что послужило причиной громкого хлопка.

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Видео: YouTube / Metrópoli Abierta