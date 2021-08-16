В Екатеринбурге горел склад Уральского завода гражданской авиации

Площадь пожара составила 200 "квадратов".

В Екатеринбурге произошел пожар на территории Уральского завода гражданской авиации. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 15 августа на одном из складов с мебелью на промышленной площадке. По данным ведомства, огонь был потушен на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП погибших и пострадавших не выявлено. Пожарным удалось не допустить пламя к емкостям с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительной станции.

Для борьбы с огнем были задействованы 18 спасателей и шесть пожарных машин.

Ранее из-за сильного ливня в Керчи несколько улиц ушли под воду.

Видео: Telegram / Ural Mash