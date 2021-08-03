В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары. Об этом рассказали местные журналисты из радиостанции Kan. В СМИ подчеркнули, что огонь начал распространяться в растительной местности к западу от столицы еврейского государства. Пламя зафиксировано вблизи населенного пункта Шореш на Иерусалимских холмах. В настоящее время в регион направлены специалисты пожарной службы и самолеты экстренных ведомств. На ближайшем к месту инцидента шоссе возникают автомобильные пробки.
В Северной Македонии к тушению пожаров привлекли армию.
Видео: Twitter / כאן חדשות
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