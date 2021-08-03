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В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары

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Пламя подходит к Шорешу.

В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары. Об этом рассказали местные журналисты из радиостанции Kan. В СМИ подчеркнули, что огонь начал распространяться в растительной местности к западу от столицы еврейского государства. Пламя зафиксировано вблизи населенного пункта Шореш на Иерусалимских холмах. В настоящее время в регион направлены специалисты пожарной службы и самолеты экстренных ведомств. На ближайшем к месту инцидента шоссе возникают автомобильные пробки. 

В Северной Македонии к тушению пожаров привлекли армию.

Видео: Twitter / כאן חדשות

            Telegram / Милитарист

Теги: иерусалим, израиль, лесные пожары, шореш
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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