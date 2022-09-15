В офисе Зеленского заявили о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

Чиновники раскрыли подробности о повышении уровня воды в реке Ингулец.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о ракетном ударе по насосной станции в городе Кривой Рог. Об этом написал также сам лидер страны в собственном Telegram-канале. По мнению политика, противник планировал "затопить" населенный пункт. Ранее аналогичные данные предоставил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. По информации от чиновник, по критически важным для киевского режима постройкам было выпущено как минимум восемь боеголовок. В частности, ракеты летели и до гидротехнических сооружений. Похожее заявление сделал председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, ракетный удар наносился противником семью ракетами.

Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений. Валентин Резниченко, глава Днепропетровской администрации

Парламентарий Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко отметил, что после инцидента уровень воды в реке Ингулец значительно повысился. Он не исключил повреждения насосной станции. В настоящее время в городе местами не ловит связь. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих социальных сетях написал о том, что ракетный удар пришелся "по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города".

В офисе Зеленского допустили выдачу Коломойского США.

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