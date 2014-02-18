В новых микрорайонах Петербурга повысят транспортную доступность

В городе подходит к концу проработка Генплана. В нём учитывается формирование транспортного каркаса города.

В новых микрорайонах Петербурга будут повышать транспортную доступность. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

В городе подходит к концу проработка Генплана. В нём учитывается формирование транспортного каркаса города. В новых районах проживают более одного миллиона человек. Городские перевозчики закупают автобусы повышенной комфортности. Они оснащены современными системами безопасности. Большая часть из них работает на экологически чистом газомоторном топливе.

Напомним, что цена петербургского "Подорожника" вырастет до 80 рублей в ноябре. Карта подорожала из-за увеличения отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту.

Ранее стало известно, на сколько подорожает проезд в транспорте Петербурга в 2023 году. Стоимость разового проезда предлагается на уровне 70 рублей в метро и 65 рублей в наземном транспорте (сейчас — 65 и 60 рублей соответственно). Проезд по единому электронному билету должен подорожать в метро с 45 рублей до 49 рублей, а на земле — с 40 до 44 рублей. Первая поездка по "Подорожнику" будет стоить 44 рубля в рамках пересадочного тарифа, вторая в течение часа — прежние 10 рублей, третья и последующие — бесплатно. Единый проездной на полтора часа вырастет в цене, согласно этим предложениям, с 72 до 78 рублей.

Фото: Piter.tv