До конца майских праздников участок КАД между Гостилицким и Ропшинским шоссе

С 26 апреля по 10 мая на участке со 104-го по 93-й километр внешнего кольца КАД перекроют движение.

На юго-западе кольцевой автодороги Петербурга ограничат движение из-за дорожных работ. Чтобы устранить колейность на две недели перекроют две полосы. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, с 26 апреля по 10 мая на участке со 104-го по 93-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе ограничат движение. Будут перекрыты вторая и третьи полосы.

При этом на первой полосе введут ограничение скорости до 50 км/ч. На этом участке всего три полосы. Сообщается, что работы будут вестись в две смены, круглосуточно. Их выполнит АО ВАД.

Ранее мы писали, что в девяти районах Петербурга ограничат движение. В Красногвардейском районе с 25 по 27 апреля движение будет закрыто по Объездному шоссе в районе пересечения с улицей Лагоды.

Фото: Piter.tv

