В ногу со временем: В СПбГУ предложили изготавливать зубные протезы на 3D-принтере

Новый способ сэкономит не только денежные средства россиян, но и время.

Студенты СПбГУ разрабатывают новый способ зубного протезирования, который должен стать в разы дешевле нынешнего, но при этом не уступать по качеству. Авторы проекта предлагают печатать зубы на стереолитографическом (SLA) 3D-принтере, который, кстати, уже собран.

Над материалом нового поколения, который бы позволил тратить на протезирование зубов меньше денет, работают участники конкурса "Start-up СПбГУ — 2018". Студентка направления "Менеджмент" Екатерина Баранова отметила, что сегодня за красивую улыбку в клинике придется потратить в среднем 300 тыс. рублей, а установка одной керамической коронки составляет около 20 тыс. рублей. Такие ценники возможно в недалеком будущем снизить более чем в три раза, сохранив при этом качество. За основу проекта взята набирающая популярность технология печати на 3D-принтере. Врач будет проводить диагностику и сканирование ротовой полости, затем полученные данные обработает компьютерная программа, по результатам которой 3D-принтер распечатает сначала модели, а потом и готовый для установки протез.

Сегодня наш состав проходит механические тесты и тесты на биосовместимость. Выглядит он как обычная прозрачная жидкость чуть гуще воды. В будущем придать зубу необходимый цвет мы сможем с помощью красителей или специальных покрытий для протезов. Павел Тальянов, капитан команды CeramicPrints, магистрант направления "Химия, физика и механика материалов"

Стоимость такого протеза обойдется пациенту не больше чем в 2 тыс. рублей, вместо нынешних 5,5 тыс. рублей. Увеличится также скорость изготовления. Новая технология напечатает протез за 40 минут. Все материалы являются гипоаллергенными.

В современной медицине все больше внимания уделяется развитию восстановительных и заместительных технологий, которые на принципиально новом уровне позволяют решать проблему протезирования. Использование аддитивных технологий и современных материалов может обеспечить эффективный подход к воссозданию утраченных органов человека — в частности, к изготовлению постоянных имплантатов индивидуальной формы Алина Маньшина, доктор химических наук, доцент СПбГУ

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ученые из Петербурга открыли нанотрубки из серы и урана, в которых можно хранить ядерные отходы.