Ученые из Петербурга открыли нанотрубки из серы и урана, в которых можно хранить ядерные отходы

О научном прорыве заявили исследователи из СПбГУ.

Ученые СПбГУ разработали новые нанотрубки, с помощью которых смогут по-новому способу захоранивать радиоактивные отходы. Устройства состоят из атомов урана и серы.

Как отмечают сами исследователи, ранее получить в лабораторных условиях такие нанотрубки специалистам удалось лишь однажды: это произошло пятнадцать лет назад. Однако, в 2018 году эксперимент удалось повторить и обнаружить работающую схему получения такого соединения.

В прошлом разработкой занимался профессор Сергей Кривовичев. Ученый создал особый материал, который напоминал атомы селена, но оказался неустойчивым при взаимодействии с водными соединениями, а также высокими температурными условиями. Теперь новое поколение модернизировало структуру благодаря урану.

Кроме захоронения ядерных элементов, нанотрубки можно использовать в качестве разделителя радиоактивных веществ.

Фото: Piter.tv

