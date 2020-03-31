В ночь на вторник закроют парки и скверы Петербурга из-за урагана

Специалисты закроют Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

В Петербурге в ночь на вторник закроются Центральные парки с скверы из-за прогнозируемого урагана. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Специалисты закроют Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

В комитете добавили, что ночью ожидаются сильные ливни, град и грозы. Уже ночью скорость ветра будет достигать 20 м/с, а завтра 12 июля ожидаются порывы вплоть до 28 м/с.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя. Ранее из-за грозы и ветра был введен жёлтый уровень опасности.

Фото: Piter.tv