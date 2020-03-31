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В ночь на вторник закроют парки и скверы Петербурга из-за урагана
Сегодня, 21:17
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В ночь на вторник закроют парки и скверы Петербурга из-за урагана

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Специалисты закроют Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

В Петербурге в ночь на вторник закроются Центральные парки с скверы из-за прогнозируемого урагана. Об этом сообщили в комитете по благоустройству. 

Специалисты закроют Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

В комитете добавили, что ночью ожидаются сильные ливни, град и грозы. Уже ночью скорость ветра будет достигать 20 м/с, а завтра 12 июля ожидаются порывы вплоть до 28 м/с.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя. Ранее из-за грозы и ветра был введен жёлтый уровень опасности.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, ливень, парки, сады, скверы, ураган
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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