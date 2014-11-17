В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя

Ранее из-за грозы и ветра был введен жёлтый уровень опасности.

В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 18:00 11 июля до 00:00 12 июля на территории города объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя. Ранее из-за грозы и ветра был введен жёлтый уровень опасности.

Городское правительство просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

МЧС: 12 июля в Петербурге ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 23-28 м/с.

Фото: Piter.tv