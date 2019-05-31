В ночь на вторник в Петербурге не будут разводить мосты

При этом навигация на Неве, Большой и Малой Неве завершится в среду, 30 ноября.

В ночь с 28 на 29 ноября мосты в Петербурге разводить не будут. Об этом рассказали в

СПб ГБУ "Мостотрест".

При этом навигация на Неве, Большой и Малой Неве завершится в среду, 30 ноября.

Напомним, что во вторник, 15 ноября, на рукавах Невы подошёл к концу сезон разводки Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов, а также сезон навигации в районе этих переправ.

Ранее более 3,5 млн петербуржцев прокатились по рекам и каналам города в 2022 году. Туристические водные маршруты принесли городу 15,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv



