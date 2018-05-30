В ночь на 2 декабря разведут Володарский мост

Переправу будут поднимать по графику навигации-2022 — с 02:00 до 03:45 и с 04:15 до 05:45.

В ночь на 2 декабря в Петербурге разведут Володарский мост. Об этом рассказали в "Мостотресте".

Переправу будут поднимать по графику навигации-2022 — с 02:00 до 03:45 и с 04:15 до 05:45.

Напомним, что навигация в Северной столице началась 10 апреля, мосты на рукавах Невы начали разводить 20 апреля. За сезон 2022 года в Петербурге было произведено две тысячи разводок мостов, прошло 1,6 тысячи судов. Больше всего разводок было в июле, так как в этом месяце было празднование Дня Военно-Морского флота.

Ранее в ночь на 1 декабря 3 моста внепланово разведут в Петербурге. Причиной стали застрявшие на Неве корабли.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"