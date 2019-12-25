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В ночь на субботу в Петербурге разведут семь мостов
Сегодня, 11:16
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В ночь на субботу в Петербурге разведут семь мостов

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Разводка необходима для того, чтобы по Неве прошло единичное судно.

В ночь на 23 декабря  в Петербурге разведут семь мостов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Разводка необходима для того, чтобы по Неве прошло единичное судно. Ночью разведут  Володарский мост дважды: с 2:00 до 4:15 и с 3:45 до 5:45.

По мосту Александра Невского нельзя будет проехать и пройти с 2:20 до 5:10. Большеохтинский мост перекроют с 2:00 до 5:00, Литейный- с 1:40 до 4:45, Троицкий – с 1:20 до 4:50.

С 1:10 до 4:55 разведут Дворцовый мост. Благовещенский мост будет закрыт для автомобилей и пешеходов с 1:25 до 5:00.

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута. Важно обращать внимание на временные знаки и ограждения.

Ранее на Piter.tv: на Смольной набережной установили современные светильники.

Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга

Теги: комитет по развитию транспортной инфраструктуры, разведут мост, разводка мостов, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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