В ночь на субботу в Петербурге разведут семь мостов

Разводка необходима для того, чтобы по Неве прошло единичное судно.

В ночь на 23 декабря в Петербурге разведут семь мостов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Разводка необходима для того, чтобы по Неве прошло единичное судно. Ночью разведут Володарский мост дважды: с 2:00 до 4:15 и с 3:45 до 5:45.

По мосту Александра Невского нельзя будет проехать и пройти с 2:20 до 5:10. Большеохтинский мост перекроют с 2:00 до 5:00, Литейный- с 1:40 до 4:45, Троицкий – с 1:20 до 4:50.

С 1:10 до 4:55 разведут Дворцовый мост. Благовещенский мост будет закрыт для автомобилей и пешеходов с 1:25 до 5:00.

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута. Важно обращать внимание на временные знаки и ограждения.

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Фото: Telegram / Дороги, мосты и метро Петербурга