Неизвестный расстрелял людей у синагоги в немецком Галле

В результате происшествия погибли два человека.

Неизвестный открыл стрельбу из автомата возле синагоги в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом пишет Bild.

По данным местной полиции, в результате происшествия были убиты два человека. Стражи порядка просят местных жителей оставаться в своих квартирах, а тем, кто оказался на улице - искать безопасные места.

Неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища, которое располагается неподалеку от синагоги. Пострадал ли кто-то на кладбище, пока неизвестно.

После всего стрелявший скрылся на автомобиле в сторону Лейпцига. Полиция оцепила место ЧП на улице имени Гумбольдта. Из-за стрельбы в городе закрыли железнодорожный вокзал.

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Фото: pixabay.com