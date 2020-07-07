В культурных учреждениях Петербурга могут ввести бесплатное посещение для медиков

Депутат Закса обратиться с данным предложением в Минкультуры.

В культурных учреждениях Петербурга могут ввести бесплатное посещение для медицинских работников. С таким предложением в Министерство культуры и Союз музеев России планирует обратиться депутат ЗакСа Алексей Цивилёв. Об этом сообщил 78.ru.

Депутат рассказал, что уже сегодня планирует отправить запросы в соответствующие ведомства. Цивилёв отметил, что врачи сейчас требуют особого внимания со стороны государства.

Сейчас посещать бесплатно музеи могут ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, студенты российских вузов, инвалиды военнослужащие и школьники не старше 16 лет.

Петербуржцы могут застраховаться от коронавируса.

Фото: Piter.TV