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В культурных учреждениях Петербурга могут ввести бесплатное посещение для медиков
Сегодня, 14:51
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nastya960

В культурных учреждениях Петербурга могут ввести бесплатное посещение для медиков

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Депутат Закса обратиться с данным предложением в Минкультуры.

В культурных учреждениях Петербурга могут ввести бесплатное посещение для медицинских работников. С таким предложением в Министерство культуры и Союз музеев России планирует обратиться депутат ЗакСа Алексей Цивилёв. Об этом сообщил 78.ru.

Депутат рассказал, что уже сегодня планирует отправить запросы в соответствующие ведомства. Цивилёв отметил, что врачи сейчас требуют особого внимания со стороны государства.

Сейчас посещать бесплатно музеи могут ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, студенты российских вузов, инвалиды военнослужащие и школьники не старше 16 лет.

Петербуржцы могут застраховаться от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: алексей цивилев, врачи, медики, музеи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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