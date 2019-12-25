В музее Суворова открылась выставка, посвященная Преображенскому полку

В среду, 19 августа, в музее Суворова открылась выставка "Преображенцам – с благодарностью", посвященная истории лейб-гвардии Преображенского полка.
Отмечается, что большая часть выставки произведения живописи и графики. Губернатор города, присутствовавший на открытии, отметил, что данная выставка является данью благодарности полку, дань памяти и уважения. Несмотря на то, что малая родина полка – село Преображенское (Московская область), на протяжении 300 лет история полка тесно связана с Санкт-Петербургом.
Отмечается, что настоятель Спасо-Преображенского собора всей гвардии, протоиерей Николай Брындин отслужил молебен перед открытием выставки.
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Фото: gov.spb.ru
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