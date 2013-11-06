Соблюдать масочный режим и социальную дистанцию участники церемонии и гости по-прежнему обязаны.

В московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19. Об этом рассказали в телеграм-канале Комплекса соцразвития Москвы.

Отмечается, что теперь нет ограничений по количеству гостей на торжественной церемонии и не требуется предварительная запись. Ограничения, по заявлению комплекса, снимаются в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

При этом соблюдать масочный режим и социальную дистанцию участники церемонии и гости по-прежнему обязаны.

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