В московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19. Об этом рассказали в телеграм-канале Комплекса соцразвития Москвы.
Отмечается, что теперь нет ограничений по количеству гостей на торжественной церемонии и не требуется предварительная запись. Ограничения, по заявлению комплекса, снимаются в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
При этом соблюдать масочный режим и социальную дистанцию участники церемонии и гости по-прежнему обязаны.
Ранее шеф-повар Константин Ивлев сделал предложение возлюбленной в эфире шоу.
Фото: pixabay.com
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