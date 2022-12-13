В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел днем 11 мая в Ратингене. Вооруженный мужчина поджег квартиру в многоэтажном доме и устроил в ней взрыв. По предварительной информации, 15 человек получили ранения.
На место происшествия прибыли оперслужбы. Они задержали мужчину. Его цели пока неизвестны. Район, где произошел взрыв, оцеплен.
Ранее мы сообщали, что в Милане прогремел взрыв.
Видео: Telegram / Mash
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