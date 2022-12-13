На место происшествия прибыли оперслужбы.

В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел днем 11 мая в Ратингене. Вооруженный мужчина поджег квартиру в многоэтажном доме и устроил в ней взрыв. По предварительной информации, 15 человек получили ранения.

На место происшествия прибыли оперслужбы. Они задержали мужчину. Его цели пока неизвестны. Район, где произошел взрыв, оцеплен.

Ранее мы сообщали, что в Милане прогремел взрыв.

Видео: Telegram / Mash