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В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв

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На место происшествия прибыли оперслужбы.

В многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел днем 11 мая в Ратингене. Вооруженный мужчина поджег квартиру в многоэтажном доме и устроил в ней взрыв. По предварительной информации, 15 человек получили ранения.

На место происшествия прибыли оперслужбы. Они задержали мужчину. Его цели пока неизвестны. Район, где произошел взрыв, оцеплен.

Ранее мы сообщали, что в Милане прогремел взрыв.

Видео: Telegram / Mash

Теги: взрыв, дюссельдорф, многоэтажный дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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