В Милане прогремел взрыв

После этого инцидента воспламенились несколько машин.

В центре итальянского города Милан прогремел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты. В частности, информация поступила от телеканала Sky Tg24. В СМИ выложили кадры с места инцидента. На них видно, что пламя охватило несколько припаркованных автомобилей, а над многоэтажными зданиями поднимается густой и черный дым. Издание Corriere della Sera пишет со ссылкой на очевидцев о том, что в городе подорвался фургон с кислородными баллонами. По предварительным сведениям, пострадали как минимум четыре жителя. В настоящее время правоохранительные органы оцепили территорию, экстренные ведомства эвакуируют людей из опасной зоны, соседних домов и расположенной поблизости школы.

Полиция задержала подозреваемого в подрыве машины Прилепина.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, Раньше всех. Ну почти