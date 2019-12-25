В метрополитене рассказали, какое зрение должно было у машинистов

Проверка зрения — это первая часть медкомиссии.

В пресс-службе петербургского метрополитена рассказали, какие требования предъявляются к машинистам электропоезда для устройства на работу. Он должен быть здоров как физически, так и психически.

Перед началом обучения кандидат проходит медицинскую комиссию. Ее первый этап — проверка зрения. Оно должно быть идеальным: 1,0 на оба глаза. Офтальмолог проверяет не только остроту зрения, но и цветоощущение, глазное дно и давление. Это связано с тем, что за рабочий день машинист проезжает около 300 км. На пути темнота тоннеля резко сменяется ярким светом от станции. Отмечается, что также важен слух.

Образование для устройства имеет не такое значение, но оно должно быть не ниже общего. Остальному научат на специальных подготовительных курсах.

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Фото: Piter.TV