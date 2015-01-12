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В метро Петербурга произошел сбой пополнения "Подорожника" с карты
Сегодня, 13:55
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nadezhda_sib

В метро Петербурга произошел сбой пополнения "Подорожника" с карты

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Оплата происходит через раз или с задержкой.

У пассажиров метрополитена Петербурга возникли проблемы с пополнением электронной карты "Подорожник" с помощью банковской карты. Неполадки обнаружили днем 11-го февраля.

Оплата не проходит или карта пополняется позже. Это наблюдается как при оплате в кассе, так и в автомате.

Сейчас специалисты устраняют неполадки. 

Отметим, что проблемы при оплате проезда в метро наблюдаются не в первый раз. Ранее некоторые пассажиры не могли оплатить проход по банковской карте.

Фото: Piter.TV

 

Теги: метрополитен, оплата картой, подорожник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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