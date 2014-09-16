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В мексиканском клубе обрушился балкон

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В результате инцидента два человека погибли и пятнадцать получили травмы.

В мексиканском клубе города Сан-Луис-Потоси обрушился балкон. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.

Инцидент произошел в торговом центре "Альтус". Отмечается, что одни из перил на третьем этаже здания поддались давлению из-за бесконтрольного присутствия людей. В результате инцидента два человека погибли и пятнадцать получили травмы. По предварительной информации, у организаторов мероприятия не было разрешения на его проведение.

Ранее мы сообщали, что в Чехии в результате столкновения поездов погибли четыре человека.

Видео: Соцсети

Теги: жертвы, клуб, мексика, обрушение балкона, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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