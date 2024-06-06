В Чехии в результате столкновения поездов погибли четыре человека

Количество пострадавших уточняется, поисково-спасательные работы продолжаются.

По меньшей мере четыре человека скончались, а десятки пострадали в результате лобового столкновения пассажирского и товарного поездов. Трагедия произошла на территории города Пардубице, расположенной в центральной части Чехии. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостного портала iDNES со ссылкой на чрезвычайные службы страны. Согласно имеющейся информации от СМИ, сейчас некоторые пациенты остаются в критическом состоянии. Специалисты ведут спасательные работы, в которых задействованы два вертолет а и 36 пожарных расчетов.

Известно, что поврежденный пассажирский поезд принадлежит коммерческой компании Regio Jet. Состав следовал из Праги в город Кошице, находящийся в восточной части Словакии. В вагонах находилось свыше 300 пассажиров. При столкновении, произошедшем в 22:53 по местному времени (в 23:53 по Москве), больше всего пострадал его первый вагон. В нем ехало около 20 человек.

В настоящее время руководитель службы спасателей Пардубицкого края Игор Паар подтвердил прессе, что жертвами ЧП стали четыре человека, а еще трое получили травмы средней степени тяжести, порядка 20 человек - легко травмировались. Однако точное число пострадавших станет известно только после завершения проведения поисковых мероприятий.

Столкновение двух поездов в Пардубице - это большое несчастье. Мы все думаем о погибших и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования всем родным погибших. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

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Фото и видео: iDNES