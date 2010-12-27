В медицинском центре "XXI век" на трехлетнего ребенка упал шкаф

Ребенок получил компрессионный перелом ключицы.

В одном из петербургских медицинских центров "XXI век" трехлетний ребенок пострадал в результате падения шкафа. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент произошел в понедельник, 3 сентября, в 13:20 в клинике по адресу Латышских стрелков, 13к1. Во время приема у педиатра на малыша свалился шкаф, в результате чего тот получил компрессионный перелом ключицы. Однако, очевидцев больше возмутило поведение самих врачей, которые по их словам отказались вызывать скорую помощь и всячески пытались выпроводить маму с малышом из здания клиники.

Ожидается, что по факту происшествия будет проведена проверка.

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Фото: pixabay.com