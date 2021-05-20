В массовой аварии на Софийской погиб мужчина

В среду, 16 марта, на Софийской улице произошло массовое дорожное происшествие, в результате которого погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
По данным МВД, водитель "Газели" наехал на стоящий на дороге автомобиль "Валдай", после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся "Фольксваген" и "Субару".
В результате аварии 57-летний водитель "Газели" скончался на месте, а женщину-водителя "Субару" госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что в Петербурге количество ДТП в опьянении сократилось на 37,5%.
Фото: Мегаполис
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