В массовой аварии на Софийской погиб мужчина

В результате аварии 57-летний водитель "Газели" скончался на месте, а женщину-водителя "Субару" госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В среду, 16 марта, на Софийской улице произошло массовое дорожное происшествие, в результате которого погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным МВД, водитель "Газели" наехал на стоящий на дороге автомобиль "Валдай", после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся "Фольксваген" и "Субару".

В результате аварии 57-летний водитель "Газели" скончался на месте, а женщину-водителя "Субару" госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Мегаполис



