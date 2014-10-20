В лагере "Ленинградец" дети жалуются на проблемы со стулом

В настоящее время в лагере находится почти 500 детей.

В лагере "Ленинградец", расположенный в Выборгском районе Ленобласти в поселке Рощино, дети жалуются на проблемы со стулом. Об этом сообщает "Фонтанка" 21 июля.

Петербурженка Алена рассказала интернет-СМИ, что на проблемы со стулом ей пожаловался её 16-летний сын. По словам мальчика, с подобной проблемой в лагере столкнулись еще 25 детей. Подросток добавил, что "неприятные ощущения" возникают после приема пищи. К медикам он не обращался.

Ранее издание 47news сообщило, что в июне родители стали забирать своих детей из лагеря. У подопечных были признаки недомогания. По словам родителей, руководители лагеря предложили им заполнить заявление, в котором нужно указать, что они забирают детей под свою ответственность и претензий к лагерю не имеют.

После сообщения родителей в лагерь наведались сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. В конце июня лагерь сообщил об отмене второй смены в своей группе в соцсети ВКонтакте. Администрация лагеря рассказала "Фонтанке", что на 6 июля все нарушения были устранены, и лагерь открыл свои двери для третьей смены.

Ранее мы писали, что по результатам проверки детского лагеря "Мечта" возбуждены уголовные дела по статье "Халатность".

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