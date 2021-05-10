В ковидные стационары Петербурга доставили более 200 жителей

Еще 65 горожан, у которых ранее диагностировали болезнь, ушли из жизни.

За минувшие сутки 239 жителей Петербурга госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 6 марта.

Подхватили вирус 3 155 человек. Еще 65 горожан, у которых ранее диагностировали болезнь, ушли из жизни. Выписали более 11 тыс. пациентов.

Отметим, что заболеваемость ковидом снизилась на 45% за неделю в Петербурге. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Напомним, что в последние три дня к штатной работе стали возвращаться стационары, а с 21 февраля в поликлиниках Петербурга возобновили оказание плановой медпомощи. За минувшие дни свернули 3 872 койки для ковид-пациентов.

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Фото: Piter.tv