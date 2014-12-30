Марджори Тейлор Грин презентовала новый проект республиканцев.

Республиканская партия внесла в американский Конгресс законопроект об аудите денежных средств, выделяемых на военную поддержку Украины. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделала Марджори Тейлор Грин, которая является автором резолюций по вынесению импичмента действующему лидеру Белого дома Джо Байдену. Она уточнила, что граждане США отдают тяжело заработанные доллары украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш Конгресс. Марджори Тейлор Грин в соцсетях

Кроме самой Грин данный законопроект поддержали десять республиканцев. Местные законодатели также требуют от властей того, чтобы все документы и обсуждения о финансировании Украины, в том числе и по военной, гражданской помощи, заранее отправлялись на согласование с Конгрессом США.

Пожавшему руку пустоте Байдену захотели объявить импичмент.

Фото и видео: YouTube / Congresswoman Marjorie Taylor Greene