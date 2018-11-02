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Сезон разводных мостов в Петербурге закончится 30 ноября
Сегодня, 19:26
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nadezhda_sib

Сезон разводных мостов в Петербурге закончится 30 ноября

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Некоторые мосты перестанут разводить 15 ноября.

Навигация в Петербурге окончательно завершиться 30 ноября. Ранее стало известно о том, что мосты перестанут разводить не позднее 15 ноября, однако это коснется лишь Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. 

Директор "Мостотреста" сообщил о том, что мосты на Неве и Малой Неве будут разводиться каждый день до 30 ноября, сообщил "Петербургский дневник". Все будет происходить в соответствии с графиком.  

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Мостотрест" оштрафовали за незаконное ограждение у Могилевского моста. 

Фото: mostotrest-spb.ru 

Теги: мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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