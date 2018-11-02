Сезон разводных мостов в Петербурге закончится 30 ноября

Навигация в Петербурге окончательно завершиться 30 ноября. Ранее стало известно о том, что мосты перестанут разводить не позднее 15 ноября, однако это коснется лишь Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов.
Директор "Мостотреста" сообщил о том, что мосты на Неве и Малой Неве будут разводиться каждый день до 30 ноября, сообщил "Петербургский дневник". Все будет происходить в соответствии с графиком.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Мостотрест" оштрафовали за незаконное ограждение у Могилевского моста.
Фото: mostotrest-spb.ru
Обсуждение ( 0 )