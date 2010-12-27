"Мостотрест" оштрафовали за незаконное ограждение у Могилевского моста

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности СПб БУ "Мостотрест" за самовольное установление ограждения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По информации суда, 16 апреля утром сотрудники организации умышленно установили на исторической набережной металлическое ограждение. Забор протянулся по набережной канала Грибоедова от дома №131 до Могилевского моста. Разрешения от КГИОП компания не получала. Демонтировали постройку в тот же день вечером.
Организации предстоит выплатить 100 тысяч рублей.
Ранее на Ждановской набережной обновили стенку и провели дорожные работы.
Фото: Красивый Петербург / ВКонтакте
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