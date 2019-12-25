В комитете по образованию считают, что Петербург справился с дистанционным обучением

Но без трудностей не обошлось.

Председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева считает, что город справился с периодом дистанционного обучения.

Сегодня, наверное, так говорить можно, что Санкт-Петербург, система образования справилась. Но, я хочу сказать, что в большинстве школ по-разному все начиналось, были трудности, отметила Жанна Воробьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Председатель комитета отметила, что по всему миру система образования столкнулась с глобальным вызовом. Все те проблемы, с которыми столкнулись школы, нужно проанализировать и учесть в дальнейшем. Воробьева отметила, что было тяжело и родителям, и учителям, так как у всех разный уровень владения информационными технологиями.

Наш спасло то, что наша дистанционная платформа работает уже около 8 лет, правда только для детей, которые имеют ограниченные возможности.

На подготовку учителей понадобилось около двух недель.

Другого мнения придерживается министр просвещения РФ. По словам Сергея Кравцова, школы не готовы к удаленному обучению.

Ранее стало известно, что учебный год завершится 22 мая. Около половины школьников завершат год досрочно. Обучение начнется 1 сентября, как и положено.

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