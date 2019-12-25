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Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Сегодня, 11:16
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matveyvn

Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению

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Учебный план и экзамены можно наверстать — в отличии от здоровья.

Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению. Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

По словам Сергея Кравцова, при принятии решения о переходе на дистанционный формат, он понимал, что школы к этому не готовы. В приоритете у ведомства было здоровье учителей и школьников.

Такая позиция может показаться спорной, я понимаю.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Он добавил, что учебный план и экзамены можно наверстать — в отличии от здоровья.

Кравцов отметил, что благодаря этому решению получилось избежать серьёзной вспышки коронавируса среди школьников.

Ранее Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года.

Теги: минпросвещения, образование, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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