Учебный план и экзамены можно наверстать — в отличии от здоровья.

Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению. Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

По словам Сергея Кравцова, при принятии решения о переходе на дистанционный формат, он понимал, что школы к этому не готовы. В приоритете у ведомства было здоровье учителей и школьников.

Такая позиция может показаться спорной, я понимаю. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Он добавил, что учебный план и экзамены можно наверстать — в отличии от здоровья.

Кравцов отметил, что благодаря этому решению получилось избежать серьёзной вспышки коронавируса среди школьников.

Ранее Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года.