Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению. Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсантъ".
По словам Сергея Кравцова, при принятии решения о переходе на дистанционный формат, он понимал, что школы к этому не готовы. В приоритете у ведомства было здоровье учителей и школьников.
Такая позиция может показаться спорной, я понимаю.
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ
Он добавил, что учебный план и экзамены можно наверстать — в отличии от здоровья.
Кравцов отметил, что благодаря этому решению получилось избежать серьёзной вспышки коронавируса среди школьников.
Ранее Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года.
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