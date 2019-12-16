Ведомство рассматривает вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов российских ВУЗов.

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года в ВУЗах. Это 1 сентября. Формат обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также, по его словам, ведомство рассматривает вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов российских ВУЗов.

Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос. Валерий Фальков, министр науки и высшего образования

По его словам, цена обучения зависит от конкретного учебного заведения. Причина в том, что студенты по-разному оценивают качество получаемых знаний и навыков — и учебный процесс в ВУЗах организован не одинаково.

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