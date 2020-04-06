Планируется, что экзамены начнутся 8 июня.

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020. Даты выпускных экзаменов российских школьников опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проект внесло Минпросвещения. Сейчас он находится на обсуждении.

Планируется, что ЕГЭ начнётся 8 июня. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

11 июня состоится экзамен по русскому языку, 15 июня по математике базового и профильных уровней.

18 июня школьники сдадут ЕГЭ по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и химии, а 25, 26 и 29 июня — письменную и устную части по иностранным языкам.

Ранее министр просвещения не исключил повторного переноса ЕГЭ.

Видео: ВКонтакте / Министерство просвещения РФ