В июне в службу "122" от петербуржцев поступило 500 тыс. обращений

Служба работает круглосуточно.

В июне в единую региональную информационно-справочную службу "122" от петербуржцев поступило 500 тыс. обращений. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

Так, 275 тыс. заявок поступило на вызов врача на дом, еще 40 тыс. петербуржцев записались на вакцинацию. В комитете добавили, что "поток звонков для вызова врача на дом в середине июня увеличился в семь раз по сравнению с показателями начала месяца".

Ранее мы писали, что в июне в службу "112" от петербуржцев поступило более 360 тыс. сообщений.

Напомним, номер "112" – единый номер вызова всех экстренных служб города, который работает уже много лет. Номер же "122" – единая региональная информационно-справочная служба, которая начала работать в апреле прошлого года.

Фото: pixabay.com