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В июне "Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов
Сегодня, 9:46
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В июне "Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов

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Пока что рейсы лишь сокращаются.

С 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" планирует наращивать количество рейсов, особенно на южные направления, передало "ТАСС".

Так, например, количество рейсов в Анапу собирались увеличить с 7 до 22, в Сочи — с 14 до 26, в Минеральные Воды — с 14 до 28, в Краснодар — с 14 до почти 30, а Симферополь — с 34 до 83. Тоже самое касается и полетов по направлению в Петербург и Калининград. 

Несмотря на планы, по факту в первые дни июня количество рейсов сократилось. Так, например, в Петербург 2 и 3 июня вместо 10 прибудут 6 самолетов. Тоже самое касается и Краснодара, Сочи, Анапы и других городов на юге России. 

Ранее Piter.TV сообщили о том, что до августа авиакомпания "Победа" планирует вернуть в расписание все рейсы. 

Теги: авиасообщение, аэропорт, аэрофлот, рейсы, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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