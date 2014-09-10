В Берлине в ходе операции по расселению сквота пострадали более 45 полицейских

Обитатели сквота применили против стражей порядка бутылки, петарды и камни.

В ходе специальной операции по расселению сквота (нелегально занятого помещения) левых активистов в столице Германии пострадали около 45 сотрудников правопорядка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.

Операция прошла 15 октября на улице Кёпеникер-штрассе в центре города. Территория сквота была огорожена высоким забором, поэтому правоохранителям пришлось применить спецсредства для разрушения преграды. В ответ на это полицейских забросали камнями, петардами и бутылками. Всего в спецоперации были задействованы более трех тысяч стражей порядка.

В результате проведения операции пострадали 46 полицейских, двое из которых были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей. из сообщения полиции Берлина

Правоохранителям удалось арестовать 76 обитателей сквота, 38 человек были выселены из помещений, а территория была взята под охрану.

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