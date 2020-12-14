Шесть человек обвиняют в нападении на полицейских.

В ходе массовых протестов в Вашингтоне пострадали восемь человек, 33 человека задержаны. Об этом сообщает NBC4 Washington со ссылкой на полицию.

Митингующие выступали в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Им противостояло небольшое количество левых активистов.

Шесть человек обвиняют в нападении на полицейских. Четверых обвиняют в массовых беспорядках, 10 — в нападениях на других граждан.

Ранее президент Азербайджана провел переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции и США.

Видео: YouTube / The Telegraph