В ходе массовых протестов в Вашингтоне пострадали восемь человек, 33 человека задержаны. Об этом сообщает NBC4 Washington со ссылкой на полицию.
Митингующие выступали в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Им противостояло небольшое количество левых активистов.
Шесть человек обвиняют в нападении на полицейских. Четверых обвиняют в массовых беспорядках, 10 — в нападениях на других граждан.
Ранее президент Азербайджана провел переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции и США.
Видео: YouTube / The Telegraph
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